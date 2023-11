Oriolo Avanti: "Delusi per la bocciatura della mozione in memoria dei caduti di Nassiriya" • Terzo Binario News

Nel consiglio comunale di Oriolo Romano, governato dal sindaco Rallo, la maggioranza di “Insieme per Oriolo” targata PD ha bocciato durante l’ultimo consiglio comunale, la richiesta avanzata dai banchi della minoranza di intitolare i giardini situati di fronte alla locale stazione dei Carabinieri ai caduti di Nassiriya.

“Ci dispiace che un’intitolazione che avrebbe dovuto unire il Consiglio Comunale, a ricordo di una delle stragi più efferate avvenute dal dopoguerra ad oggi ai danni delle forze armate italiane, sia stato un motivo di divisione e scontro in un luogo istituzionale.

La missione italiana denominata “Antica Babilonia” con finalità di “peacekeeping” nella guerra in Iraq ha rappresentato un motivo di orgoglio per il nostro paese. La strage del 12 novembre 2003 in cui persero la vita 19 cittadini italiani (17 militari e 2 civili) dovrebbe essere ricordata alle future generazioni e in tutte le città ci dovrebbe essere un luogo dedicato alla memoria di questi martiri. Ci dispiace e ci ferisce questa bocciatura voluta da una maggioranza che si è nascosta dietro motivazioni ridicole”.

Così in una nota i consiglieri del gruppo consiliare di opposizione “Oriolo Avanti”.