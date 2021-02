Orina sul cassonetto davanti alle persone, poi minaccia i poliziotti - Terzo Binario News

E’ stato notato mentre orinava su un cassone della nettezza urbana senza nemmeno provare a nascondersi e nonostante il continuo flusso di persone. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore si sono avvicinati, l’uomo per tutta risposta ha iniziato a minacciarli. È accaduto venerdì 12 febbraio alle 19,45 in piazza del Pigneto.

Sprovvisto di documenti, con non poca difficoltà, i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio.

Negli uffici del commissariato, quando ha compreso che sarebbe stato accompagnato presso gli uffici competenti per la sua identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando verbalmente gli operatori e tentando di fuggire quando i poliziotti hanno cercato di farlo salire sulla volante. Dopo una breve colluttazione lo straniero, A.Y.A. ghanese di 40 anni, è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.