Quindicenne prenota auto con conducente, estrae pistola giocattolo e tenta di impossessarsi del veicolo - Terzo Binario News

E’ stato individuato dopo una articolata attività investigativa, dagli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia.

Tutto è iniziato il 2 febbraio scorso: verso le 20 un soggetto, dopo aver prenotato con carta di credito un’ autovettura a noleggio con conducente, si è fatto accompagnare presso un centro commerciale in zona Casal Palocco.

Giunto a destinazione però, il cliente, travisato da mascherina e cappuccio in testa, ha estratto un revolver ed ha intimato al conducente di scendere dall’auto e di lasciare le chiavi inserite. Probabilmente poco pratico dell’utilizzo di un mezzo dotato di cambio automatico, il giovane rapinatore, non è riuscito a far partire il veicolo e si è visto costretto a fuggire a piedi dentro il centro commerciale.

La vittima, terrorizzata, ha chiesto aiuto ad alcuni commercianti della zona che, spaventati, si sono barricati nei rispettivi negozi.

Le successive indagini da parte degli investigatori hanno consentito, attraverso le descrizioni acquisite, le immagini di videosorveglianza ma anche grazie all’analisi delle transizioni della carta di credito, di identificare il 15enne autore della tentata rapina.

Accompagnato negli uffici di polizia insieme ai genitori, il minore dopo una breve riluttanza, ha ammesso quanto accaduto raccontando della pistola giocattolo e della carta di credito appartenente al genitore. Al termine degli accertamenti per il giovane è scattata la denuncia per tentata rapina.