Ciclabile via Mattia Battistini, sit-in per dire "no": presente anche Maurizio Gasparri - Terzo Binario News

“Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la pista ciclabile prevista da via della Pineta Sacchetti sino al capolinea della Metro A – Battistini. Il corridoio ciclabile di Via Mattia Battistini prevede circa 2,2 km di ciclabile che secondo cittadini, Comitati, Associazioni e commercianti che questa mattina numerosi hanno protestato davanti la fermata Metro di Battistini potrà creare solo disagi, oltre ad essere pericolosa per gli amanti delle due ruote”. Così Ecoitaliasolidale in una nota.

“L’iniziativa di questa mattina programmata dal Comitato “No alla Pista Ciclabile su Via Mattia Battistini” presieduto da Ambra Strinati e coordinato da Nazzareno Di Stefano, insieme ad una delegazione di commercianti, comitati di cittadini e l’Associazione ambientalista Ecoitaliasolidale presente con il Presidente Piergiorgio Benvenuti, ha visto la partecipazione del Sen. Maurizio Gasparri”.

“Trovare soluzioni alternative – hanno concluso i cittadini- per scongiurare disagi, maggior traffico e quindi inquinamento, individuando percorsi alternativi all’interno il parco della Pineta Sacchetti”.