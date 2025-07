Organizzare un viaggio a Cagliari: dall’alloggio al noleggio auto • Terzo Binario News

Cagliari è una delle località più amate dai turisti da visitare, e non dovrebbe sorprenderci.

Ma come organizzare un viaggio a Cagliari? Sono numerosi gli aspetti da valutare e da decidere con largo anticipo, così da vivere quei giorni senza stress e con la possibilità di concentrarsi su un ricco itinerario andando alla scoperta delle attrazioni più importanti.

Vediamo dunque come arrivare, quali sono gli aspetti da considerare in fase di prenotazione dell’hotel e come noleggiare un’auto all’aeroporto di Cagliari .

Come arrivare a Cagliari

Il primo punto che desideriamo approfondire è uno dei più importanti: Cagliari è il capoluogo della Sardegna e possiamo raggiungerlo per via aerea o per mare (o via terra se si è già in un’altra località della terra sarda).

L’aeroporto di Cagliari-Elmas si trova a 7 km dal centro della città ed è servito dalle principali compagnie aeree nazionali e internazionali, incluse quelle low cost.

Raggiungere Cagliari è dunque piuttosto facile: consigliamo di prenotare il biglietto di andata e ritorno con largo anticipo, così da ottimizzare i costi.

Come scegliere l’alloggio a Cagliari

Passiamo adesso a un altro punto importante per l’organizzazione della vacanza a Cagliari: la scelta dell’alloggio.

Dove conviene prenotare l’hotel? Sono quattro i quartieri storici della città, ovvero quello del Castello, che è il più antico, e poi Stampace, Villanova e Marina.

Ciascuno di questi quartieri ha le sue caratteristiche e le sue bellezze, ma, soprattutto se viaggiamo in estate, allora le zone migliori dove prenotare a Cagliari sono quella della spiaggia del Poetto e della zona di Calamosca.

Il nostro suggerimento è di prendersi il proprio tempo per scegliere la zona in cui alloggiare con calma, considerando soprattutto i servizi e i costi da sostenere durante il soggiorno.

È importante, soprattutto nel caso in cui non si voglia rinunciare alla comodità, optare per una posizione centrale.

Ma, soprattutto per chi – come vedremo in seguito – ha l’auto, allora è possibile spostarsi in una zona poco fuori Cagliari, così da scoprire il meraviglioso territorio dei dintorni e poter raggiungere comunque le zone migliori dove fare un tuffo dove l’acqua è azzurra come il cielo.

Come noleggiare un’auto a Cagliari?

Negli ultimi anni si è consolidato ormai il trend del noleggio auto, non solo tra le aziende e i liberi professionisti, ma anche per chi sta per fare un viaggio e sceglie di non portare il proprio veicolo con sé.

Esistono numerose realtà che si mettono a disposizione dei turisti e che propongono un servizio di noleggio auto direttamente all’interno dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Questa è la soluzione più comoda secondo noi, in quanto permette di scendere dall’aereo e poter subito guidare la propria auto per raggiungere comodamente l’alloggio e successivamente spostarsi all’interno del territorio con grande naturalezza.

Per organizzare una vacanza a Cagliari, dunque, consigliamo di prenotare in anticipo il biglietto aereo, scegliere l’alloggio in base alle proprie esigenze e al budget della vacanza, e in seguito noleggiare l’auto per essere comodi e poter persino fare un on the road in questa bellissima terra.