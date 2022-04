Ordine di Malta, 900 anni di storia legati anche a Civitavecchia - Terzo Binario News

Dal 2016 ogni sabato il Centro di assistenza distribuisce pacchi alle persone in difficoltà

Domenica 27 marzo 2022 l’Ordine di Malta è stato ufficialmente invitato a presenziare le Sante Messe della Cattedrale di Civitavecchia, per volontà dal parroco, mons. Cono Firringa, il quale è anche Cappellano Magistrale dell’Ordine di Malta dall’ormai lontano 2003. Il fine è stato quello di spiegare ai fedeli civitavecchiesi da una parte la storia dei Giovanniti e dall’altra le tante attività dell’Ordine a Civitavecchia.

Ogni sabato pomeriggio alle 14 presso la chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte a Civitavecchia si svolge la ormai consueta distribuzione alimentare agli assistiti del Centro di Assistenza dell’Ordine di Malta civitavecchiese. Un’attività effettuata totalmente in modo gratuito dai Cavalieri, dai donati e dai volontari, che per essa non percepiscono alcun compenso o contributo. Tutto viene fatto per amore della fede cristiana e della carità, seguendo il motto dell’Ordine “testimonianza della fede e aiuto ai poveri”.

Il centro assistenza dell’Ordine alla Chiesa Santa Maria dell’Orazione e morte

Mons. Cono Firringa durante la sua omelia ha tenuto a dire che un altro obiettivo della giornata è stato anche quello di far avvicinare nuove persone all’Ordine, che è pronto a dare il benvenuto a tutte le persone di buona volontà che vogliano vivere un’esperienza cristiana di aiuto ai bisognosi.