Ordinanza antincendi emessa a Bracciano • Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Bracciano informa che, con ordinanza n. 16/2024, il Sindaco ha disposto l’applicazione di misure straordinarie di prevenzione del rischio incendi boschivi su tutto il territorio comunale.

L’ordinanza sarà in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre, periodo di massimo rischio come indicato dalla Direttiva Regione Lazio n. 0672048 del 22.05.2024.

Le misure adottate sono le seguenti:

1. Accensione Fuochi:

– È vietato accendere fuochi di ogni genere, compresi barbecue.

– È vietato usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace.

– È vietato gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace.

2. Parcheggio Fuoristrada:

– È vietato fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

– È vietato transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, eccetto per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme vigenti.

3. Pulizia Terreni e Rifiuti Infiammabili:

– È obbligatorio mantenere la vegetazione infestante e i rifiuti facilmente infiammabili lontano dalle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni, fabbricati, infrastrutture ferroviarie e stradali.

L’amministrazione comunale ringrazia le Protezioni Civili e i Vigili del Fuoco per i tempestivi interventi effettuati nei primi incendi verificatisi nei giorni scorsi e per la costante operatività durante l’intero periodo di rischio. Si invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente l’ordinanza e a collaborare nella pulizia delle aree di competenza, al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi.