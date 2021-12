Ordinanza antibotti a Santa Marinella - Terzo Binario News

In data odierna il Sindaco Tidei con ordinanza sindacale n. 68 ha decretato IL DIVIETO ASSOLUTO di utilizzo e scoppio di fuochi pirotecnici di qualsiasi natura, lancio di petardi, razzi, fuochi di artificio, lanterne ed ogni altro tipo di artifizio pirotecnico nelle giornate di tutto il 31/12/2021 (h24) e di tutto il

01/01/2022 (h24), su tutto il territorio comunale del Comune di Santa Marinella e Santa Severa, sia in luoghi pubblici che in aree private, il divieto si estende a qualsiasi tipologia di area pubblica e privata, a tutti i locali pubblici, ai pubblici esercizi di somministrazione bar, ristoranti, pub, feste private, abitazioni private, luoghi di eventi, di culto, ecc..

