Opportunità sul Web: come guadagnare online - Terzo Binario News

Il mondo del lavoro negli ultimi anni si è notevolmente trasformato. Alcune professioni che nei decenni scorsi permettevano una certa tranquillità economica si sono praticamente estinte. Altre invece, sottovalutate da moltissime persone all’inizio, sono andate via via affermandosi. La maggior parte di queste sono nate grazie al web e all’innovazione digitale, ma internet in generale è colmo di opportunità per guadagnare. A patto di saperle individuare e di adottare il giusto approccio. Vediamone insieme qualcuna.

Guadagnare con i sondaggi online

Chiariamo subito un aspetto fondamentale del guadagno online: più semplice è il metodo, quindi aperto a tutti, meno competenze sono richieste, minore sarà il potenziale corrispettivo economico. È questo il caso dei sondaggi retribuiti online. Per completarli è sufficiente avere un computer o un telefono, una connessione internet, e del tempo a disposizione.

Le domande a cui rispondere in questi questionari solitamente riguardano le abitudini di acquisto di diversi settori merceologici. Una volta giudicati idonei secondo il proprio profilo, e completato il sondaggio, si potranno ottenere dei premi in denaro, oppure dei buoni spesa, a seconda di chi propone il lavoro. Come detto, le cifre in palio sono piuttosto modeste, solitamente una decina di euro mensili per ognuno di questi portali.

Trading online

Totalmente diverso rispetto ai sondaggi, sia per competenze richieste che per potenziali profitti, è il trading online. Parliamo infatti di una vera e propria professione, che se affrontata con il giusto approccio può portare a guadagni anche sicuramente interessanti. Al contrario, sottovalutare il rischio può risultare disastroso. Il trading online è un business che richiede infatti degli investimenti in denaro.

Più alta sarà la cifra a disposizione, maggiori saranno i potenziali guadagni. Anche in questo caso sono sufficienti un telefono, un computer o un tablet, e una connessione internet (di buona qualità). Ciò che differenzia il trading da altri metodi però, è la profonda conoscenza dei mercati finanziari richiesta. Questo significa che prima di cominciare a tradare, è di fondamentale importanza formarsi adeguatamente.

Programmatori, sviluppatori e web designer

Sul web è possibile trovare dei veri e propri lavori, a patto di seguire il giusto percorso di studi. Alcune professioni particolarmente richieste dalle aziende riguardano la programmazione e lo sviluppo di nuovi software. D’altronde al giorno d’oggi qualsiasi cosa gira attorno alle tecnologie digitali. Basti pensare quante sono le applicazioni di qualsiasi natura disponibili per gli smartphone.

Ognuno di questi programmi richiede una programmazione e uno sviluppo delle interfacce grafiche per funzionare. Considerando anche come il mercato delle app sia in rapido sviluppo, non è difficile immaginare come la richiesta di queste figure professionali crescerà ulteriormente in futuro. In entrambi gli store, Google Play per quanto riguarda i device Android, e App Store per quelli iOS di Apple, troviamo milioni di software.

App social, per ordinare cibo, per giocare nei casino online sicuri, per prenotare un viaggio, una vacanza, un volo aereo: non esiste un vero e proprio limite a ciò che è possibile fare con la tecnologia. Come detto, parliamo di software che necessitano di figure altamente specializzate per il loro sviluppo. Inutile sottolineare come per queste professioni il percorso formativo sia complesso, ma che anche le retribuzioni sono all’altezza degli sforzi.

Scrivere un e-book

Le competenze hanno un valore, ed è possibile farle fruttare. Molto spesso le persone sul web sono alla ricerca di soluzioni su come svolgere determinate azioni. Se si è esperti in un determinato settore quindi, è possibile scrivere un e-book di qualità, per poi provare a rivenderli su qualche portale dedicato, o sui grandi market-place come Amazon o Ebay.

In alternativa, per bypassare gli intermediari che comunque comportano delle commissioni, è possibile anche aprire un proprio e-commerce. In questo caso ovviamente si rende necessario un investimento iniziale più alto, ma una volta ammortizzato, permetterà appunto di non dover pagare commissioni a vita.