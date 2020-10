Usare la sigaretta elettronica per smettere di fumare - Terzo Binario News

L’idea di abbandonare il vizio del fumo è di sicuro un ottimo proposito, ma non sempre di facile attuazione. Un valido aiuto da questo punto di vista può essere individuato nella sigaretta elettronica, che si dimostra una straordinaria alleata per tutti coloro che desiderano abbandonare le sigarette classiche. Le e-cig, tra l’altro, sono molto più rispettose dell’ambiente: per averne conferma è sufficiente pensare a quanti mozziconi di sigaretta vengono lasciati sulle strade ogni giorno da persone maleducate, incivili o semplicemente sbadate. Se poi ciò avviene nei boschi o sulle spiagge, gli effetti sono ancora peggiori: insomma, non si tratta solo di una questione di decoro urbano, ma anche e soprattutto di inquinamento ecologico. Nel momento in cui il numero di fumatori di sigarette tradizionali si dovesse ridurre, a trarne beneficio sarebbe anche la natura.

Dove comprare la sigaretta elettronica

Uno store online in cui è possibile comprare una sigaretta elettronica è di sicuro Volari.it, shop attivo da quasi dieci anni che garantisce la consegna con corriere espresso 24 ore. Volari si propone come il negozio di fiducia per tutti gli aspiranti svapatori che sono in cerca di una e-cig, e di tutti i relativi accessori, a un prezzo contenuto. I vantaggi offerti dallo shop sono molteplici, a cominciare dalle spedizioni gratuite per tutti gli ordini che superano i 50 euro. Inoltre, chi si iscrive alla newsletter ha l’opportunità di beneficiare di uno sconto del 10%. Insomma, tanti buoni motivi per fare shopping da casa propria.

Le sigarette elettroniche fanno risparmiare

Se si è in cerca di un motivo interessante per passare dalle sigarette tradizionali a quelle elettroniche, questo può essere trovato nel risparmio che questa transizione garantisce. Un fumatore medio non ha bisogno di calcoli troppo complicati per capire quanto spende per acquistare i suoi pacchetti nel giro di un anno. È evidente che, sotto questo profilo, una sigaretta elettronica è decisamente più vantaggiosa, visto che le ricariche e gli aromi hanno una durata nettamente superiore. Insomma, se il confronto resta sempre su base annuale, le e-cig consentono di spendere molto di meno per gli articoli da fumo.

I profumi e i sapori

La varietà di aromi per sigaretta elettronica che si hanno a disposizione è un altro dei fattori che dovrebbero indurre a passare a questo tipo di dispositivi, che offrono un assortimento davvero vasto e completo di gusti e di combinazioni. Le imprese di questo settore con il passare del tempo lanciano sul mercato liquidi sempre nuovi, siano essi già pronti oppure sfusi, utili per chi desidera realizzare un aroma concentrato personale, in grado di garantire un’esperienza al 100% su misura. Ci sono gusti per tutte le esigenze: il simil tabaccoso e l’alcolico, ma anche il fruttato, il dolce, e così via. Ogni svapatore, inoltre, ha la possibilità di selezionare il contenuto di nicotina che preferisce, e in questo modo è libero di abbassare in modo progressivo la quantità di principio attivo che viene assorbita dal suo organismo.

Addio alla puzza di fumo

Un effetto certo non secondario che deriva dall’abbandono delle sigarette elettroniche ha a che fare con la possibilità di dire addio una volta per tutte alla puzza di fumo. La sensazione, per chi sta vicino a un soggetto che fuma, non è per niente piacevole. Ovviamente le sigarette elettroniche emettono solo vapore, che di base è del tutto inodore: al massimo può essere caratterizzato dal profumo dell’aroma che si è scelto, e che in ogni caso si avverte solo per pochi secondi. Insomma, ci si può permettere di svapare anche in un luogo chiuso, se le norme lo consentono, senza che ci si debba preoccupare di dare fastidio alle altre persone.

Stop a unghie e denti gialli

Infine, l’ultimo piacevole effetto collaterale che deriva dal passaggio dal fumo di sigaretta allo svapo riguarda il fatto che le unghie e i denti non saranno più macchiati con quel colore giallastro davvero brutto da vedere. I fumatori di tabacco, pur lavandosi con la massima attenzione, con il passare del tempo si ritrovano con le dita gialle e con i denti pieni di macchie. Ovviamente con le sigarette elettroniche non ci sono pericoli in tal senso, né ripercussioni dal punto di vista estetico.