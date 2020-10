Noleggio furgoni: richiesta in crescita nelle grandi città - Terzo Binario News

Il mercato del noleggio furgoni continua a registrare numeri importanti, a conferma di una prosperità che ormai caratterizza il settore da diversi anni. In particolare, è possibile evidenziare come i risultati più importanti vengano registrati all’interno delle grandi città, con Roma e Milano a guidare la classifica.

La richiesta maggiore arriva ovviamente dalle imprese, che più spesso hanno la necessità di prendere a noleggio un’intera flotta di mezzi, ma i dati sono positivi anche per quello che riguarda i privati, che ricorrono il servizio soprattutto in occasione di traslochi e altre piccole movimentazioni.

Per quanto riguarda le ditte che mettono a disposizione il servizio, un punto di riferimento di questi centri, così come di realtà più periferiche è Giffi Noleggi, che, per esempio, mette a disposizione il suo Noleggio Furgoni a Roma in un gran numero di sedi distribuite lungo le diverse zone della capitale.

In questo modo, viene assicurato un servizio il più possibile capillare e facilmente accessibile anche all’interno di un territorio tanto vasto come è appunto Roma.

Furgoni a noleggio: come si articola l’offerta del mercato

Attualmente è possibile noleggiare diverse tipologie di furgoni, per cui è sufficiente essere in possesso di patente di tipo B per la guida.

Le migliori ditte del settore mettono a disposizione veicoli delle migliori case produttrici, periodicamente revisionati e con moltissimi optional disponibili, come per esempio l’aria condizionata, il vivavoce, l’alza cristalli elettrici, il sistema ABS che rende la frenata sicura e il filtro antiparticolato (FAP).

Guardando nello specifico ai modelli disponibili per il noleggio, è possibile ricordare alcuni dei più richiesti, come per esempio:

Furgoncini fino a 9 posti : si tratta di pullmini richiesti tanto dalle aziende, per organizzare comode trasferte lavoro per i propri dipendenti, quanto dai privati, in occasione di vacanze e gite fuori porta;



: si tratta di pullmini richiesti tanto dalle aziende, per organizzare comode trasferte lavoro per i propri dipendenti, quanto dai privati, in occasione di vacanze e gite fuori porta; Furgoni refrigerati : sono quelli più richiesti nel panorama dell’industria alimentare, in cui è indispensabile che il trasporto di surgelati, prodotti freschi o altamente deperibili avvenga a specifiche temperature che mantengano inalterate le proprietà organolettiche dei prodotti;



: sono quelli più richiesti nel panorama dell’industria alimentare, in cui è indispensabile che il trasporto di surgelati, prodotti freschi o altamente deperibili avvenga a specifiche temperature che mantengano inalterate le proprietà organolettiche dei prodotti; Furgoni con cassone ribaltabile: tra i più impiegati nel settore edile, in quanto rappresentano il mezzo ideale per il trasporto e, soprattutto, lo scarico della strumentazione da lavoro in cantiere.

Per quanto riguarda le possibilità del guidatore del furgone, ditte come Giffi Noleggi permettono di indicare un’altra persona da autorizzare alla conduzione del mezzo, per assicurare alternanza alla guida qualora occorresse trascorrere molte ore al volante.

Il tutto mettendo a disposizione del cliente un parcheggio dove lasciare il proprio veicolo quando si va a ritirare il furgone.



Quanto può durare il noleggio di un furgone?

A seconda delle necessità del privato o dell’impresa, è possibile optare per formule di noleggio sia a breve che a lungo termine, che grazie ai prezzi concorrenziali messi a disposizione da realtà come Giffi Noleggi permettono di ottimizzare il più possibile le spese e beneficiare di un importante risparmio.

Generalmente è possibile optare per noleggi in giornata – i più richiesti dai privati – fino ad arrivare a contratti della durata annuale, passando anche per proposte settimanali e mensili.

Attualmente, grazie alle risorse della rete, con alcune ditte il servizio può essere richiesto direttamente online, con la possibilità di indicare la sede dove effettuare ritiro e consegna.

Per esempio, con Giffi Noleggi è possibile riconsegnare il furgone preso a noleggio anche presso un deposito differente rispetto a quello da cui viene prelevato, per soddisfare qualsiasi genere di necessità del cliente anche in merito agli spostamenti all’interno della città di riferimento.