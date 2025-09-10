Open Day dedicati alla Cie continuano nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 settembre • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 13 e domenica 14 settembre, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio VIII (sabato 13), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 13 che in quella di domenica 14.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 12 settembre fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www. prenotazionicie.interno.gov. it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEL MUNICIPIO COINVOLTO SABATO 13 SETTEMBRE 2025

• Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 13, dalle 8.30 alle 15.30.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 13 E DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 13 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 14 dalle 8.30 alle 12.30.