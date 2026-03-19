Open day a Cerveteri per le carte di identità • Terzo Binario News

Dopo il successo del 12 febbraio e in occasione del Referendum Confermativo del 22 e 23 marzo , 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ .

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 il Comune di Cerveteri apre eccezionalmente gli uffici per il 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚, dedicato a tutti coloro che hanno necessità di rinnovare o ottenere il documento, sia in vista delle prossime consultazioni referendarie sia per il passaggio, ormai obbligatorio, dalla carta cartacea a quella elettronica .

𝐋’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟖:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟒:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐚 .

Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti del Comune di Cerveteri.

Per il rilascio è necessario presentarsi con:

* una fototessera recente

* tessera sanitaria o codice fiscale

* documento di identità cartaceo

* denuncia originale in caso di smarrimento o furto

* €22,21 (pagabili in contanti o con POS )

Un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale per l’impegno di queste ore, fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle attività legate alle consultazioni referendarie.

𝐏𝐞𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟑𝟑𝟒𝟔𝟏𝟓𝟗𝟗𝟗𝟎.