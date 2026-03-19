 Open day a Cerveteri per le carte di identità • Terzo Binario News

Open day a Cerveteri per le carte di identità

Mar 19, 2026 | Cerveteri, Politica

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Dopo il successo del 12 febbraio e in occasione del Referendum Confermativo del 22 e 23 marzo , 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ .

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 il Comune di Cerveteri apre eccezionalmente gli uffici per il 𝐫𝐢𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚, dedicato a tutti coloro che hanno necessità di rinnovare o ottenere il documento, sia in vista delle prossime consultazioni referendarie sia per il passaggio, ormai obbligatorio, dalla carta cartacea a quella elettronica 💳.

𝐋’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟖:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟑:𝟎𝟎 𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟒:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟗:𝟎𝟎, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐚 🌳.

Il servizio è riservato esclusivamente ai residenti del Comune di Cerveteri.

Per il rilascio è necessario presentarsi con:

* una fototessera recente

* tessera sanitaria o codice fiscale

* documento di identità cartaceo

* denuncia originale in caso di smarrimento o furto

* €22,21 (pagabili in contanti o con POS )

Un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Ufficio Anagrafe e dell’Ufficio Elettorale 🙏 per l’impegno di queste ore, fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle attività legate alle consultazioni referendarie.

𝐏𝐞𝐫 𝐮𝐥𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐔𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝’𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚̀ 𝐚𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝟑𝟑𝟒𝟔𝟏𝟓𝟗𝟗𝟗𝟎.