Lavori finiti, il Forte Michelangelo torna alla Capitaneria di Porto • Terzo Binario News

Riconsegna formale alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia delle aree oggetto di importanti lavori di riqualificazione del Forte Michelangelo.

Presenti, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto e Direttore Marittimo del Lazio Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, il Vice Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, il Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e Sardegna Ing. Carlo Guglielmi, il Sindaco dott. Marco Piendibene ed il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Ing. Raffaele Latrofa.

Presente, altresì, il legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori Arch. Cesare Straccamore.

I lavori, iniziati nel dicembre 2024 e qualificati come “di straordinaria manutenzione per il ripristino funzionale e messa in sicurezza del bene storico demaniale del Forte Michelangelo” hanno interessato, sotto la supervisione della Soprintendenza per i beni culturali,principalmente i bastioni del Forte, per garantirne la tenuta degli agenti atmosferici, le facciate ed infissi del cortile interno, nonché l’istallazione di sistemi di rilevazione fumo e antincendio di moderna generazione, nonché la messa in sicurezza delle gallerie d’accesso. A completamento, è stato infine installato un impianto di videosorveglianza a copertura di tutte le aree esterne.

Un impegno di circa euro 4.000.000 da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con la partecipazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

“I lavori eseguiti consentiranno di rendere ancora più fruibile alla collettività il Forte Michelangelo, importante infrastruttura logistica per la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, che ospita anche il Centro storico culturale del Corpo. La Capitaneria di Porto di Civitavecchia cura e custodisce da sempre il Forte, simbolo del territorio e della città, testimonianza di oltre cinque secoli di storia” ha dichiarato il Direttore Marittimo.