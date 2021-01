"Onda Maggiore, il surf secondo Alessandro Marcianò": il libro dello sportivo - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Onda Maggiore, Il surf secondo Alessandro Marcianò, libro edito da Feltrinelli, scritto da Simone Giorgi, a cura di Gabriele Romagnoli per la Collana Gribaudo disponibile nelle librerie da giugno 2020 e acquistabile on line sul sito della Feltrinelli.

Il libro, un susseguirsi di dettagli ed emozioni, riporta l’impresa del Surfista Alessandro Marcianò che nel dicembre del 2015 cavalcò un’onda di diciotto metri a Nazarè, in Portogallo, divenendo così noto su tutti i tableau internazionali al seguito della leggenda vivente Garret McNamara.

L’Atleta Marcianò, prima della sua indiscussa affermazione internazionale, era già molto famoso come ideatore di “Italia Surf Expo”, l’evento surf più longevo e conosciuto in Italia che si svolge da sempre a Santa Severa e che ha ospitato surfisti provenienti da diversi continenti.

Il libro, arricchito da immagini, suddiviso in tre sezioni, è a metà strada fra la biografia, il racconto di un sogno realizzato con costanza, passione, determinazione, tutti ingredienti necessari per il raggiungimento di obbiettivi anche in altri sport e il manuale, un manuale pratico con utili suggerimenti sia per il lettore curioso, sia per lo sportivo che vuole avvicinarsi al surf o migliorarsi, perché il surf, come afferma Alessandro, “oltre ad essere uno sport è una filosofia di vita; un uomo, la sua tavola e la Big Mama, La “Grande Madre” come la chiamano lungo le coste portoghesi, che accoglie e sfida chi osa spingersi fra le sue braccia”.

Simone Giorgi, autore televisivo e drammaturgo è conosciuto per Il suo romanzo d’esordio, L’ultima famiglia felice, pubblicato da Einaudi Stile Libero nel gennaio del 2016 e ha ricevuto una menzione speciale al Premio Italo Calvino.

Gabriele Romagnoli, editorialista a “La Repubblica”, narratore e saggista, il suo ultimo libro è Senza fine (Feltinelli, 2018).