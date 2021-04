“Stiamo organizzando un pullman per presenziare all’udienza in tribunale per Marco Vannini.

Una passeggiata per la Giustizia nasce per stare vicino a Marina e Valerio.

È l’udienza più importante ma anche di speranza. Avvolgeremo la famiglia senza fiaccole, bandiere e striscioni!

L’udienza è alle 10 ma noi ci ritroveremo alle 9,00 in piazza. Chi vuole partecipare ci contatti qui sopra”.

Angelo Bugli