Omicidio Vannini, l'avvocato Gnazi sulla Cassazione bis: - Terzo Binario News

“Il 3 maggio c’è l’udienza in Cassazione: per la precisione si riunisce in udienza la V Sezione. Non mi aspettavo la convocazione così presto”.

A parlare è l’avvocato Celestino Gnazi, che rappresenta Marina e Valerio Vannini nelle vesti di parti civili nel processo che serve a stsabilire le respinsabilità per la morte di Marco Vannini.

“In effetti credevo che gli ermellini potessero riunirsi dalla seconda metà di giugno in poi, invece è arrivata questa udienza”.

Solo che rispetto al 7 febbraio 2020, quando venne emessa la prima sentenza al Palazzaccio, quando la tensione fu elevatissima, stavolta il clima è diverso: “Beh c’è maggiore serenità, non posso negarlo. Si arriva a quest’ultima decisione con alcune certezze che prima non avevamo”.