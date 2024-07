Omicidio a Roma: fisioterapista uccisa • Terzo Binario News

Chi ha sparato è poi fuggito a bordo di un’auto di piccola cilindrata

Omicidio a Roma. Una donna di 40 anni, fisioterapista, è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco in via degli Orseolo poco prima delle 14, in zona Casetta Mattei. Dopo vari tentativi di rianimarla, da parte del personale del 118, è deceduta.

A fare fuoco, secondo una prima ricostruzione, uno sconosciuto che si trovava a bordo di un’auto di piccola cilindrata. Chi ha sparato sarebbe poi fuggito a bordo del veicolo.

Sul posto i carabinieri. Il fatto di sangue si è consumato pieno giorno, in una strada stretta, dove sono presenti diverse abitazioni e che si congiunge, a un certo punto, sulla Portuense.