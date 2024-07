Blitz alla Rai contro i femminicidi: vernice rossa sulle vetrate di viale Mazzini • Terzo Binario News

In azione attivisti del movimento “Bruciamo tutto”: cinque le persone accompagnate negli uffici del commissariato

Le vetrate e il vialetto imbrattati con la vernice rossa, a terra poi sono state adagiate delle bambole. Blitz contro i femminicidi questa mattina alle 10,30 – nella sede Rai di viale Mazzini – da parte del movimento “Bruciamo tutto”.

Il centro della protesta, in pratica, è stato quello del trattamento del tema appunto dei femminicidi da parte dell’informazione. “Non si raccontano le loro storie, non si cerca di umanizzare e di rendere conto del contesto, come dovrebbe fare il giornalismo. Si cerca di umanizzare il carnefice” è stato detto.

Cinque persone sono state poi accompagnate negli uffici del commissariato Prati.

Foto Instagram Bruciamo tutto