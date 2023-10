Omicidio a Roma. Un 56enne, di origini romene, è stato presumibilmente aggredito. L’uomo è poi morto in ospedale. Indaga la Polizia. L’episodio è avvenuto in via Augusto Renzini.

Il 56enne è stato trovato riverso in terra, sanguinante, nella giornata odierna. Non sono state al momento riscontrate ferite da armi da taglio o da fuoco. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.