Omicidio a Centocelle, commercialista trovato morto nel bar: un arresto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Svolta nelle indagini sul cadavere rinvenuto a Centocelle. Un commercialista di 55 anni è stato trovato senza vita nel bagno di un bar, in via delle Ninfee, nella serata di lunedì 29 marzo. Sul corpo sono stati accertati segni evidenti di violenza . Un uomo (classe 1985) – e compagno della titolare della licenza del locale – è stato arrestato per omicidio.

Le indagini

Subito gli investigatori avevano ascoltato la persona poi finita in manette, la compagna e il fratello. Gli agenti, parallelamente, hanno effettuato un sopralluogo approfondito e hanno repertato vari oggetti, che potrebbero essere compatibili con le lesioni riscontrate sul 55enne. Da chiarire, ancora, come siano maturati i fatti.

L’auto incendiata

Per la cronaca, nelle vicinanze del fatto di sangue, esattamente in via dei Glicini, un’auto è stata avvolta dalle fiamme. I due episodi, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, non sono collegati. Nel dettaglio, una ragazza di 21 anni – che era a bordo di una Fiat Cinquecento – ha notato tre uomini che stavano forzando la saracinesca di una officina. Dopo aver avvisato il titolare, la giovane si è avvicinata per controllare cosa fosse accaduto. Nel tornare alla macchina, ha visto il veicolo a fuoco. Il finestrino era frantumato e sul posto è stata accertata la presenza di liquido infiammabile.