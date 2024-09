Oltre una tonnellata di fumo sequestrata a Monte Mario, la Polizia arresta due uomini • Terzo Binario News

Ultima brillante operazione è stata operata nel quadrante Monte Mario dagli investigatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma, a seguito di un’intensa attività investigativa.

I poliziotti sono intervenuti in via Tommaso Pendola dove hanno visto arrivare un uomo a bordo di un’autovettura ed aprire un box auto; gli agenti hanno sentito immediatamente un forte odore ed hanno raggiunto e bloccato l’uomo, un 61enne italiano che, alla vista dei poliziotti, era in palese stato di agitazione.

Gli operatori, infatti, dopo pochi minuti hanno rinvenuto oltre 735 kg di hashish, suddivisi in panetti, mentre indosso all’uomo sono stati trovati un telefono cellulare e 1500 euro; inoltre, presso l’abitazione dello stesso, sono stati rinvenuti altri 24 grammi della stessa sostanza e 7400 euro.

I poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di un mazzo di chiavi che aprivano il lucchetto di un altro box in uso ad un’altra persona. Pertanto, si sono recati immediatamente in via Michele Migliarini dove era ubicato il garage e, una volta all’interno, hanno rinvenuto oltre 400 kg di hashish. Poco dopo, nelle immediate vicinanze, hanno rintracciato il proprietario del box e lo hanno identificato per un 31enne italiano.

Pertanto, al termine delle attività di rito, i due sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida degli arresti.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Questi arresti si aggiungono ad altre importanti e recenti operazioni avvenute nel periodo estivo, che hanno sottratto dal mercato della droga altre 2 tonnellate di stupefacente.

Nel mese di maggio, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara hanno tratto in arresto 4 persone perché gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati più di 450 kg in quella circostanza.

A Colleferro, invece, sempre nello stesso periodo i poliziotti del locale commissariato, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito 2 ordinanze di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone, gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L’operazione ha visto il sequestro di oltre 600 chili di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish e marijuana oltre all’arresto di 6 persone nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio.

A luglio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 9 persone, gravemente indiziate di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico, alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. In quella circostanza oltre 1 quintale lo stupefacente sequestrato.

Nello stesso mese i poliziotti III Distretto Fidene-Serpentara, coordinati dalla Procura di Roma, a seguito di una brillante operazione antidroga, hanno arrestato 5 persone e sequestrato oltre 100 kg. di droga.

Nel mese di agosto, gli investigatori della Squadra Mobile romana, durante le loro attività, hanno svolto un appostamento in una palazzina di Mostacciano dove era stato ipotizzato che uno dei box potesse essere usato per stoccare dello stupefacente. L’intuizione si rivelò giusta: i poliziotti videro arrivare a bordo di un monovolume un uomo ed una donna che, dopo aver aperto un box, prelevarono dei pacchi. Immediato l’intervento degli agenti. Nel box c’era un armadio all’interno del quale erano stipati 33 confezioni di cocaina; invece i pacchi che la coppia aveva prelevato erano stati nascosti in un vano segreto di cui era dotata l’auto. In macchina furono trovati anche 1.200 euro in contanti. In quell’occasione furono arrestati un uomo ed una donna di 29 e 26 anni e sequestrati circa 50 kg di cocaina, nonché 100 mila euro in contanti.

Sempre ad agosto, i poliziotti del Commissariato Tivoli-Guidonia, con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Roma e il preziosissimo ausilio di unità cinofile, hanno tratto in arresto un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrando 40 kg tra hashish e marijuana oltre a diverso materiale utile per il confezionamento.