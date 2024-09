Due incidenti a Tarquinia, uno mortale al Lido con furgone in fuga • Terzo Binario News

Due incidenti, di cui uno mortale, hanno macchiato di sangue le strade di Tarquinia.

Il più grave stamani al Lido, nei pressi dell’Hotel Helios, dove intorno alle 10.40 dove quando una donna è deceduta dopo essere stata investita da un furgone.

Il conducente, dopo averla investita, non si è fermato a prestare soccorso dileguandosi.

Sembra che la vittima sia una 74enne romana che si trovava in vacanza con il marito nella zona della litoranea tarquiniese.

Non solo il guidatore non ha soccorso la vittima ma l’avrebbe trascinata lungo la strada per quasi cento metri.

Sul posto i sanitari del 118, con gli agenti del commissariato di Tarquinia, e la Polizia Stradale. Secondo alcune fonti, gli inquirenti avrebbero già individuato il mezzo e chi lo guidava.

Sempre a Tarquinia, si è verificato un secondo incidente, stavolta in via IV Novembre vicino al Tris Bar, zona centrale molto frequentata per la presenza di scuole e ospedale. Anche qui è stata investita una donna nei pressi delle strisce pedonali.

Intervento della Polizia Locale di Tarquinia e dei Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico.