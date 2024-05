Oltre otto milioni di euro per la riqualificazione di Villa Aldobrandini • Terzo Binario News

Gualtieri: “Un luogo che ritroverà lo splendore e la centralità che merita”

Oltre 8 milioni di euro per riqualificare la storica Villa Aldobrandini, rendendola più accessibile e fruibile da tutti. Il cantiere è partito lo scorso 11 aprile con i lavori per la realizzazione del primo lotto da 2,7 milioni di euro. Ieri si è svolto il sopralluogo del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi.

Questo primo intervento riguarda la riqualificazione del verde e delle alberature nel giardino e il recupero del padiglione all’angolo tra via Nazionale e Largo Magnanapoli per realizzare una coffee house e un ascensore di collegamento con il giardino. E poi il restauro della loggia cinquecentesca di accesso originario alla villa con sistemazione museale e recupero della cordonata.

Da gennaio 2026 partirà invece il secondo stralcio da 5,6 milioni di euro con la riapertura del portone su via Nazionale, il restauro della scala e il nuovo ascensore; il recupero del padiglione angolo via Nazionale e via Mazzarino; il restauro vegetazionale e l’illuminazione degli scavi archeologici.

“Quello di Villa Aldobrandini è uno dei cantieri più significativi e importanti che stiamo realizzando, la riqualificazione di una villa che è anche un gioiello dell’architettura, da decenni in attesa di essere valorizzato” ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Villa Aldobrandini ritroverà infatti la centralità e lo splendore che merita nel segno di una migliore accessibilità: il primo stralcio sarà completo entro il Giubileo e prevede la riqualificazione del giardino, di due dei tre edifici e nuovi accessi. Poi, nel secondo stralcio, si farà un altro padiglione, un’aula studio per i giovani e un altro accesso. Per la fine della legislatura tutti potranno facilmente ammirare e frequentare questo luogo spettacolare nel cuore di Roma”.

Per l’Assessora Sabrina Alfonsi: “Con l’apertura del cantiere dei lavori di Villa Aldobrandini, rendiamo finalmente concreto un progetto di riqualificazione molto atteso, fortemente voluto dalla nostra Amministrazione e dai cittadini. Villa Aldobrandini verrà finalmente restaurata e resa pienamente accessibile alla cittadinanza. Proprio il principio dell’accessibilità ha infatti guidato tutta la progettazione – ha proseguito -, per troppi anni la villa è stata di fatto isolata e non fruibile, anche a causa degli 80 gradini dell’alto dislivello tra il cancello d’accesso e il giardino. La riqualificazione di Villa Aldobrandini – ha concluso – rappresenta una sfida suggestiva sui grandi temi di carattere ambientale, architettonico, storico, artistico, urbanistico, sociale e gestionale”.