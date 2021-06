Oltre mezzo chilo di shaboo nascosto nel flacone dello shampoo - Terzo Binario News

Oltre mezzo chilo di shaboo. Abbastanza per produrre circa 5.500 dosi da immettere nelle piazze romane con introiti illeciti stimati in circa 45.000 euro.

È quanto hanno rinvenuto e sequestrato i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro a casa di un 36enne del Bangladesh, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina, infatti, ad esito di un mirato servizio di osservazione, i Carabinieri hanno individuato l’abitazione dell’uomo, in via dei Quattro Venti, ed hanno fatto scattare il blitz.

I militari hanno trovato, nascosto in un flacone di shampoo, l’ingente quantitativo di droga ed hanno arrestato l’uomo, senza occupazione e con precedenti. Sequestrati anche due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.935 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.