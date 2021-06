Oltre due milioni per completamento Lungomare di Fiumicino e riqualificazione Darsena - Terzo Binario News

Si è svolta questa mattina a Cerveteri “Un mare di miglioramenti”, cerimonia di presentazione dei 14 progetti vincitori del bando regionale “Piano degli investimenti straordinari per lo sviluppo economico del litorale romano”. Per essi, dei quali uno appartiene al Comune di Fiumicino, è previsto un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, di cui 21 milioni finanziati dalla Regione.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli, i sindaci o loro delegati dei Comuni vincitori del bando: Ardea, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Formia, Gaeta, Ladispoli, Minturno, Montalto di Castro, Pomezia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santa Marinella e Ventotene. Per il Comune di Fiumicino era presente l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Ancora una buona notizia giunge dal Presidente della Regione Lazio Zingaretti e dall’assessore Orneli – dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino -. È stato infatti accolto favorevolmente il progetto presentato dalla nostra Amministrazione comunale per un importo complessivo di 3 milioni di euro, di cui il 10% coperto dal Comune e i restanti 2 milioni e 700 mila euro di contributo regionale, per la completa ristrutturazione dell’area della darsena e il completamento del lungomare di Fiumicino, con relativa pista ciclabile che finirà su una rotatoria all’incrocio con via del Faro. Finalmente si è aperta la possibilità del completamento del lungomare della Salute con un intervento di importante riqualificazione di tutta l’area”.

“La ristrutturazione della darsena – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, presente all’evento di Cerveteri – comprende l’allargamento dell’area pedonale prospiciente i locali su Viale Traiano, attraverso l’utilizzo di materiali di grande qualità. Questo migliorerà notevolmente l’arredo urbano in quel punto della Città. Sarà comunque mantenuto un adeguato numero di parcheggi”.