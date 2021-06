Asfaltate via Fratelli Bandiera e via Cavour a Ladispoli - Terzo Binario News

“Ora via Fratelli Bandiera e via Cavour hanno un nuovo manto stradale, una apposita segnaletica orizzontale e, davanti alla scuola, per garantire una maggiore sicurezza, due attraversamenti pedonali rialzati”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis che ha annunciato la messa in sicurezza delle due arterie cittadine.

“Inoltre – ha proseguito De Santis – in via Fratelli Bandiera in alcuni tratti sono stati anche rifatti i marciapiedi. Un intervento reso possibile grazie al contributo di Astral S.p.a. (Azienda Strade della Regione Lazio) che ha effettuato il bando di gara e si occupata degli interventi di riasfaltatura”.

I lavori di rifacimento del manto stradale di via Fratelli Bandiera e via Cavour si vanno ad aggiungere agli oltre undici chilometri di strade già realizzati nei mesi scorsi con finanziamenti comunali.

“Stiamo già lavorando al bando di gara – ha concluso De Santis – per il rifacimento del manto stradale di gran parte delle arterie di Ladispoli. I lavori, il cui progetto definitivo prevede un impegno di spesa di tre milioni di euro, interesseranno sia il centro di Ladispoli e le sue parallele, che le arterie periferiche”.