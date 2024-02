Oltre 40 guide turistiche alla scoperta di Cerveteri • Terzo Binario News

“Un incontro speciale, con oltre 40 guide turistiche professionisti del settore, in visita nella nostra città per conoscere meglio gli itinerari incredibili che si possono offrire ai visitatori che arrivano a Cerveteri con la possibilità di offrire oltre alle visite classiche del Sito Unesco, Patrimonio dell’Umanità, anche una gamma di visite turistiche esperienziali legate allo sport, all’enogastronomia, alla natura.

Un momento di approfondimento, in preparazione anche del grande Giubileo del 2025, quando siamo sicuri arriveranno moltissimi pellegrini anche a Cerveteri e vogliamo offrire qualcosa che vada molto al di là di un turismo mordi e fuggi. Siamo in grado di presentare un’offerta davvero ricca che mescola storia, arte, cultura, natura, sport, mare e cucina.

Un Comune, due Borghi Medievali unici come il Sasso e Ceri, un Museo, un Parco Archeologico, un monumento naturale prezioso come la Palude di Torre Flavia, tanti sentieri naturalistici come quelli delle cascatelle senza uguali nel Lazio!”.

A dichiararlo in un post Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti