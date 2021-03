Oltre 200 microchip impiantati da Emergenze Pelose e Gen Civitavecchia - Terzo Binario News

Nel giorno dell’intitolazione della sede dell’Ecozoofila al compianto Luigi Peris

Una giornata e una sede nel nome di Luigi Peris. Nessuno ha dimenticato l’ispettore della Veterinaria della Roma 4 portato via dal Covid pochi mesi fa e per questo a lui è stato intitolato il gruppo della Guardia Ecozoofila Nazionale di Civitavecchia, con tanto di cerimonia.

E la Giornata del Microchip è stata un susseguirsi di emozioni: nel ricordo dell’animalista in primis e per il viavai continuo di cagnoloni e mici finalmente registrati all’anagrafe canina grazie ai volontari di Emergenze Pelose.

I numeri alla fine sono lusinghieri: è stato il primo fine settimana del 2021 per l’inserimento dei dispositivi con circa 220 animali registrati <ma prima della pandemia arrivavamo a 300> spiega Giulio Grippo, colonna portante del Gen. <Emergenze Pelose ha impiantato i chip nella nostra sede e a loro diamo una mano per la gestione degli ingressi. Di fatto, è come se facessimo parte tutti della stessa famiglia animalista>.

Sabato la cerimonia dell’intitolazione della sede di Fiumaretta a Luigi Peris con qualche assenza: <Doveva esserci il sindaco Ernesto Tedesco ma, nell’attesa dell’esito del tampone, non è potuto venire. C’erano il vice Manuel Magliani e l’assessore Leonardo Roscioni, ma più di tutti mi ha sorpreso la totale assenza di qualunque rappresentante della Asl. È stata una bella cerimonia che non ha cancellato il dispiacere per l’addio a Luigi. Il suo aiuto e la sua presenza mancano, faceva da coordinatore e nel tempo ci ha insegnato tanto grazie alla sua esperienza da ispettore di polizia veterinaria. Ora ci assiste da lassù, convinti che sarà orgoglioso di noi>.

Tornando all’attualità, restano stanchezza e malinconia <ma anche la gioia per la bontà del lavoro svolto. Si sta pensando al prossimo appuntamento, cui i padroni di animali possono fornire gratuitamente ai loro quattro zampe un’identità. Si sta ragionando su un evento nel comprensorio, visto che intorno a Civitavecchia ci sono ampi spazi di campagna e tanti animali da chippare. Di sicuro sarà entro la fine dell’anno> la conclusione di Giulio Grippo.