Oltre 130 persone al corso di disostruzione delle vie aeree a Ladispoli • Terzo Binario News

Grande successo per il corso di disostruzione delle vie aeree che si è tenuto in biblioteca a cui hanno cittadini, associazioni e volontari, anche da centri limitrofi.

“Sono molto soddisfatto del successo di questo evento -ha commentato Biagio Camicia, delegato alla formazione – più di 130 persone hanno fruito del corso in aula, tutti i partecipanti hanno svolto inoltre pratica sui manichini. Inoltre l’interprete Lis prosegue Camicia è stata gradita dai partecipanti sordi, il tutto coordinato dal delegato Marco Cecchini. Molte persone ci hanno chiesto di replicare il corso in futuro e già abbiamo la disponibilità del Nucleo subacqueo Cerveteri Ladispoli, che ringraziamo ancora. Il progetto della formazione gratuita a Ladispoli dell’amministrazione del Sindaco Alessandro Grando piace, quindi come già annunciato nel prossimo anno ci saranno tantissime altre iniziative”. Hanno presenziato al corso l’assessore alla sanità Alessandra Feduzi e il consigliere comunale Marco Penge che hanno visionato lo svolgimento delle simulazioni da parte dei partecipanti.