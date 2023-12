Il Tenente Colonnello Paolo De Vita nuovo Direttore del Musam di Vigna di Valle • Terzo Binario News

Il Tenente Colonnello Arturo Alfredo Caccetta cede la direzione del Museo Storico dell’Aeronautica Militare al Tenente Colonnello Paolo De Vita

Martedì 19 dicembre, presso la suggestiva cornice del rinnovato MUSAM (Museo Storico dell’Aeronautica Militare) di Vigna di Valle, ha avuto luogo l’avvicendamento alla direzione del MUSAM tra il Tenente Colonnello Arturo Alfredo Caccetta (uscente) e il Tenente Colonnello Paolo De Vita (subentrante). La sobria cerimonia è stata presieduta dal Comandante del CSSAM (Centro Storiografico e Sportivo AM) di Vigna di Valle, Colonnello Luigi Barbagallo, alla presenza di una rappresentanza del personale della base.

Nel suo discorso di commiato, il Ten. Col. Caccetta ha tracciato un resoconto del suo operato: “Sono passati venti mesi da quando ho assunto l’incarico di Direttore. Ci aspettavano tanto lavoro e tante sfide, soprattutto aprire il Museo entro i termini stabiliti dalla Forza Armata […] E’ stata una vera impresa: un lavoro che ha coinvolto tutta l’Aeronautica Militare e in particolare tutto il personale della base di Vigna di Valle, che ringrazio di cuore per l’abnegazione mostrata, in particolare i miei ragazzi del Museo, ai quali è stato richiesto tanto, e hanno dato tantissimo, oltre ogni aspettativa […] Siete riusciti ad assicurare il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, anche dove molti erano scettici, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. E’ stato un grande privilegio essere il vostro direttore, sempre consapevole dell’importanza del lavoro di squadra. Ringrazio particolarmente il Colonnello Luigi Barbagallo, con il ci unisce un’amicizia ventennale. Grazie al Comandante del COMAER (Comando Aeronautica Militare Roma) Generale S.A. Giandomenico Taricco per la fiducia accordatami e il continuo sostegno, e al Signor Capo di Stato Maggiore, Generale S.A. Luca Goretti per aver creduto in me e per avermi scelto ancora una volta per una nuova e avvincente sfida…”.

Queste invece le prime parole da neo direttore del MUSAM del Ten. Col. Paolo De Vita: “Quando ho avuto la notizia di essere stato scelto per questo prestigioso incarico, mi ha attraversato un sentimento di orgoglio ed euforia. Il volo, l’aviazione e la storia dell’Aeronautica Militare sono sempre state le mie più grandi passioni. Avevo circa 11 anni quando mio padre per la prima volta mi portò a visitare questo Museo. […] Ed oggi, a distanza di oltre 35 anni, mi trovo di nuovo qui, in una circostanza così diversa, ma a portare avanti questo sogno iniziato tempo fa, negli occhi di un bambino. […] Ma come spesso succede in questi casi, dopo la fase inziale di euforia, ho iniziato a prendere coscienza di quello che stava accadendo ed a sentire anche il peso della grossa responsabilità che sono stato chiamato ad assumere. Mi sono reso conto vivendo con voi queste giornate, dell’immane lavoro che c’è dietro tutto questo e che solo dei professionisti motivati e preparati come voi potevano portare a termine. Nuove sfide ora attendono il Museo. […] Con il vostro aiuto, sono sicuro che riuscirò a rispondere con la stessa competenza, professionalità e passione che ci accomuna e con il contributo fattivo della Forza Armata, riusciremo ad affrontare ogni problematica che si presenterà. Spero vivamente di poter dare un valore aggiunto a tutto quello che di positivo è già stato fatto in questi anni, che ha portato un nuovo Museo nell’anno del Centenario della Forza Armata. Vorrei concludere ringraziando il Comandante, Colonnello Luigi Barbagallo e il Generale Taricco per il supporto che vorranno fornirmi”.

Il Col. Barbagallo ha invece tenuto a ringraziare il Direttore uscente per il contributo fornito in occasione della riapertura del MUSAM, spendendo al contempo parole d’incoraggiamento nei confronti di quello subentrante: “Sono passati circa due anni, da quando il Signor Capo di Stato Maggiore ci assegnò questo mandato. Un periodo di grande intensità, che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e che porteremo addosso per sempre… Grazie Arturo per quello che hai saputo dare, per la tua lealtà e i sacrifici che hai dovuto affrontare. Ma quello che abbiamo davanti agli occhi, non nascondiamocelo, è il successo di tutti noi, e di questo ti ringrazio. Sono contento che il Signor Capo di SMA, abbia voluto riconoscere il valore del tuo lavoro dando continuità con il tuo nuovo incarico a Piacenza, dove sta nascendo un nuovo polo museale dell’Aeronautica Militare. L’esperienza maturata qui ti sarà sicuramente utile e noi saremo disponibili a darti supporto. Paolo, in bocca al lupo. Erediti una situazione in continua evoluzione: c’è ancora tanto da fare e sono certo che il tuo contributo e la tua esperienza pregressa, saranno di grande aiuto per la causa del Museo”.

Il Musam (Museo Storico dell’Aeronautica Militare), ha il compito di divulgare la cultura aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza Armata. Nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di costituzione dell’Aeronautica Militare è stato ampliato e completamente ristrutturato ed è oggi visitabile secondo le modalità indicate sul sito ufficiale.