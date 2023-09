“Oh! Ma ti svegli?”: il carpe diem della giovinezza cantato da Giuseppe de Candia • Terzo Binario News

Una provocazione che racchiude un invito a cogliere l’attimo: “Oh! Ma ti svegli?” è il carpe diem in musica di Giuseppe de Candia, giovane cantautore originario della Puglia. In questo brano musicale è racchiusa tutta la potenza della giovinezza, tra il desiderio di vivere appieno ogni istante e la consapevolezza delle sfide che la vita pone davanti a sé.

Il nuovo singolo del cantautore de Candia, che anticipa l’uscita di un nuovo disco prevista l’inverno 2023, è ora disponibile su YouTube e su tutti i digital store.

Il giovane autore lo racconta così: “Questa canzone è un inno alla gioia urlato a coloro che si sentono sempre in paranoia con sé stessi, oppressi dal giudizio altrui. Credo che sia una cosa che a un certo punto della vita ci accomuna un po’ tutti, invece dovremmo imparare a vivere più liberamente”.

Il brano è stato prodotto da Filadelfo Castro, la cui firma stilistica si può apprezzare nell’intero EP.

Giuseppe de Candia torna nel 2023 con un intero progetto musicale inedito, dopo due anni dedicati al cinema con la direzione e interpretazione di due cortometraggi: “Scrivimi per sbaglio”, in concorso nel 2022 in diversi festival del cinema indipendente, seguito da “E prometto di esserti Fedele sempre”.

De Candia riparte sulla scena musicale con un brano dalle note allegre ed energiche, ma capace di disegnare il racconto di una generazione al costante inseguimento della felicità. Link video ufficiale: