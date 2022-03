Oggi nel Lazio oltre 6mila nuovi positivi con 17 decessi e quasi 10mila guariti; a Roma circa 2700 contagi - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato , “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 50.444 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.136 NUOVI CASI POSITIVI (+494), SONO 17 I DECESSI (+4), 1.037 I RICOVERATI (-36), 79 LE TERAPIE INTENSIVE (-10) E +9.123 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 12,1%.

I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.693. OGGI SUPERATA LA QUOTA DI 1 MILIONE DI GUARITI.

DIMINUISCE L’INCIDENZA SU BASE SETTIMANALE CHE SI ATTESTA A 459 OGNI 100 MILA ABITANTI, ERA 544 LA SCORSA SETTIMANA.

IL VALORE RT E’ STABILE SOTTO 1. IN CALO L’OCCUPAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA.

IL VIRUS CIRCOLA NON BISOGNA ABBASSARE L’ATTENZIONE E SOPRATTUTTO OCCORRE FARE LA DOSE BOOSTER ANCHE PER COLORO CHE SONO STATI POSITIVI (DOPO 120 GIORNI).

***ATTIVI A ROMA GLI HUB DI OSTIENSE E TERMINI DEDICATI AI CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA. FINO AD OGGI SONO STATE RILASCIATE 2.176 TESSERE STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE). SI REGISTRA UNA BUONA ADESIONE ALLE VACCINAZIONI

*** Sono in corso le procedure operative del primo volo militare per prendere in carico pazienti dall’Ucraina. Le procedure rientrano nell’ambito delle indicazioni della Centrale Remota Soccorsi Sanitari (CROSS) del sistema Protezione civile nazionale. I team sanitari sono composti da personale di Ares 118 e dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il primo volo è previsto nei prossimi giorni.* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 300 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.*** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 920 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 1.036 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 737 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 306 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 549 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 713 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.875 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 578 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 729 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 383 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.