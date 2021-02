Oggi a Fiumicino 266 positivi - Terzo Binario News

“Purtroppo continua a salire, anche se lievemente, il numero di positivi nel nostro Comune.

Oggi si contano 266 casi, di cui 17 nuovi rispetto a ieri, a fronte di 8 persone guarite”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.



“Analizzando i dati di oggi della Asl Rm 3 – prosegue – si riscontrano 145 donne positive e 121 uomini, un’età media di 41 anni e il rapporto con la popolazione di 0.32. La maggior parte dei casi si concentra tra Fiumicino e Isola sacra (64% del totale), seguite da Parco Leonardo (8%) e Maccarese (7%)”.



“Come ribadito nella riunione del Coc di questa mattina – conclude Montino – quello che preoccupa sono da un lato il diffondersi delle varianti del covid, dall’altro le tantissime persone che nelle belle giornate affollano il nostro territorio, con tutti i rischi del caso.

E’ per questo che, di concerto con le forze dell’ordine, si è deciso per domenica prossima la chiusura alle auto di via Torre Clementina dalle 8 alle 18, così da creare un maggiore spazio per le persone che transiteranno sulla strada ed evitare gli assembramenti visti nello scorso fine settimana”.