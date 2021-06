Oggi a Civitavecchia la Giornata del Donatore delle forze dell'ordine - Terzo Binario News

La Giornata del Donatore a Civitavecchia sarà all’insegna degli ufficiali dei vari Corpi che scopriranno il braccio per offrire il plasma dando così un esempio importantissimo.

L’appuntamento è per stamani a porta Livorno con l’Avis a organizzarla e un successo di prenotazioni forse insperato. Infatti sono oltre 45 i soggetti che hanno detto sì, per la felicità del presidente della sezione Villotti Fabio Lisiola, che ha voluto tantissimo questa iniziativa.

<Sì, perché stavolta il segnale non parte dal basso, come avviene spesso – commenta – ma dall’alto ovvero dagli ufficiali delle varie forze armate che hanno deciso di esserci, di dare un esempio. Di solito avviene il contrario e questo cambio di rotta non può che farci piacere”.

Scorrendo la lista, spiccano i nomi del dirgiente del Commissariato Paolo Guiso, della collega della Polizia di Frontiera Lorenza Ripamonti, del capitano della Guardia Costiera Pasquale Di Gioia o del comandante della Polizia Locale Ivano Berti, oltre a svariati sottufficiali. Poi ci sono esponenti della Guardia di Finanza e militari del Cesiva.

Insomma uno sforzo mica da ridere per l’associazione locale di volontariato: “Anche dal punto di vista logistico – riprende Lisiola – perché sarà presente la nostra autoemoteca, un mezzo lungo svariati metri e si è resa necessaria un’organizzazione attenta sotto il profilo della tempistica e dei permessi. Il porto è un’area particolare da questo punto di vista e non è consentito commettere alcun errore. Però sembra che i tasselli siano andati tutti al posto giusto, dunque siamo pronti per questo appuntamento”.

Per l’Avis queste sacche rappresentano ossigeno puro ma come ricorda lo stesso presidente “a patto che alla prima donazione venga poi dato un seguito, diventando donatori abituali. Solo in questo modo la città può avviarsi verso l’autosufficienza, un traguardo ambito ma raggiungibile e prezioso, come ogni nostro singolo donatore> la conclusione di Fabio Lisiola.