Odore stupefacente dalla camera da letto: arrestato 40enne • Terzo Binario News

Dopo la convalida disposti i domiciliari: i carabinier

Nel primo caso, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è intervenuta in un’abitazione in via di Valle Schioia per una lite in famiglia, segnalata tramite 112 N.U.E. Sul posto i militari hanno identificato i richiedenti, i quali riferivano che avevano da poco terminato una pesante discussione però senza alcuna aggressione fisica, con il figlio 40 enne, convivente.

Prima di terminare l’intervento, i militari hanno percepito un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente, proveniente dalla camera da letto del figlio. Motivo che ha spinti i militari ad effettuare la perquisizione locale, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 50 grammi circa di cocaina e altrettanti di hashish.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Anzio in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.