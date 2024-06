Auto investe nonna e nipote: 82enne morta in ospedale, ferita bimba di 8 anni • Terzo Binario News

Nonna e nipote di 8 anni investite da un’auto, una Volkswagen Tiguan, in via Silvestri, all’altezza del civico 220. La donna di 82 anni – inizialmente trasportata in codice rosso per dinamica all’ospedale San Camillo – è deceduta nel nosocomio. La bimba è stata soccorsa in codice giallo nel nosocomio della circonvallazione Gianicolense. Il sinistro stradale, avvenuto alle 19, è del 7 giugno.

Al volante del veicolo una donna di 64 anni, italiana, che si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XII Monteverde. Sembrerebbe dai primi accertamenti che nonna e nipote stessero attraversando sulle strisce pedonali. In corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.