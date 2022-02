Occupazioni abusive, Roma Capitale sgombera alloggio a Torrevecchia - Terzo Binario News

Doppio intervento di sgombero questa mattina da parte della pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

Oltre alle operazioni che hanno interessato i 4 alloggi nel quartiere di Tor Bella Monaca, sempre i caschi bianchi, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione ad un provvedimento per liberare un immobile, di proprietà Ater, occupato illecitamente in zona Torrevecchia. Qui in azione gli agenti del XIII Gruppo Aurelio, con l’ausilio di alcune unità della Polizia di Stato. All’interno dell’appartamento, posto sotto sequestro, è stata trovata una donna di nazionalità italiana di 37 anni, già denunciata per occupazione abusiva nel corso dei precedenti controlli e già nota alle forze di polizia per numerosi precedenti penali a carico.Nel corso delle procedure di sgombero, gli operanti hanno rinvenuto attrezzature professionali che, da accertamenti eseguiti, sono risultate oggetto di furto. Trovato anche un consistente quantitativo di gioielli e oggetti in oro, posto sotto sequestro e su cui sono in corso ulteriori verifiche per stabilire la provenienza. Al termine delle operazioni, il personale dell’Ater provvederà a mettere in sicurezza l’alloggio, per scongiurare nuovi ingressi all’interno.