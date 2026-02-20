Nuovo photored a Civitavecchia fra l'Aurelia e via dei Poggi • Terzo Binario News

Da lunedì sarà attivo il sistema Photored installato al semaforo di Via Aurelia, all’intersezione con Via dei Poggi.

Il dispositivo, rileverà il passaggio con semaforo rosso in entrambi i sensi di marcia, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre i comportamenti pericolosi in un punto particolarmente sensibile della viabilità cittadina.

Il sistema è tarato per intervenire esclusivamente in caso di attraversamento con luce rossa; è prevista tolleranza nella fase di arancione, in modo da evitare sanzioni in situazioni di transizione regolare e garantire un controllo improntato all’equità e alla prevenzione.

Le infrazioni rilevate dal dispositivo saranno in ogni caso oggetto di validazione: la macchina segnala l’evento e un operatore della Polizia Locale procede alla convalida, valutando le singole situazioni prima dell’eventuale emissione della sanzione.

All’incrocio è già in funzione anche il count down semaforico, che indica il tempo residuo prima del cambio di fase, contribuendo a rendere più prevedibile la regolazione dell’intersezione e a favorire una guida più prudente.

“Non è un dispositivo per far cassa: è una misura di sicurezza. Qui l’obiettivo è semplice e concreto: ridurre il rischio di incidenti e tutelare chi percorre ogni giorno questo tratto di strada, automobilisti e pedoni. Il rispetto del rosso salva vite, e il count down aiuta tutti a regolarsi con maggiore consapevolezza”, dichiara il consigliere delegato alla Polizia Locale e Viabilità Flavio Fustaino.