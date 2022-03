Nuovo parco pubblico alla Quartaccia di Santa Marinella - Terzo Binario News

Continua l’azione di acquisizione al patrimonio comunale di nuovi beni da mettere a disposizione della popolazione di Santa Marinella.

Nella seduta di consiglio comunale dello scorso mercoledì è stata infatti approvata a larga maggioranza la delibera con la quale viene autorizzato l’acquisto di un ampio appezzamento di terreno, oggi ancora di proprietà dell’Enel, sito in località Quartaccia e che sarà ceduto a un prezzo inferiore a quello di mercato al Comune di Santa Marinella affinché sia trasformato in parco pubblico attrezzato.

Ad illustrare nel corso dei lavori del consiglio il progetto di massima è stato il capogruppo di maggioranza Andrea Amanti che con il sindaco Tidei ha seguito anche questa iniziativa che porterà in breve tempo all’apertura della prima area verde nella zona Quartaccia.

All’interno del nuovo parco sarà realizzata una palestra a cielo aperto e saranno installati anche giochi e attrezzature per bambini. In tal modo verrà dato un nuovo servizio ad un quartiere periferico ma stabilmente abitato della città.

“A chi strumentalmente e senza alcun fondamento – afferma il sindaco Pietro Tidei – ci seguita ad accusare di voler svendere il patrimonio pubblico noi rispondiamo non a parole ma con i fatti dimostrando senza ombra di dubbio che stiamo agendo proprio nella opposta direzione. Dopo aver operato per l’acquisto della nuova sede municipale un compendio immobiliare del valore di oltre cinque milioni che noi pagheremo solo tre milioni di euro, ora portiamo a termine anche questa iniziativa che comunque conferma che l’unico obiettivo perseguito dalla nostra amministrazione è di favorire lo sviluppo e riqualificazione della città del suo territorio, in questo caso anche delle aree periferiche”.