Carmelo Augello e Marco Lo Guzzo passano al movimento civico Per Ladispoli • Terzo Binario News

“Il presidente del Consiglio Comunale, Carmelo Augello e il Consigliere comunale Marco Lo Guzzo, hanno deciso di entrare a far parte del nostro Gruppo civico: Per Ladispoli.

“Questa scelta – commenta il portavoce del Movimento civico, Riccardo Rosolino – rappresenta un’importante conferma del lavoro svolto finora e della nostra visione per il futuro.

L’esperienza e l’impegno saranno fondamentali per rafforzare la nostra azione e per promuovere i progetti condivisi. L’ingresso del Presidente Augello è un bel segnale di fiducia, come quello di Marco del resto. Anche la Consigliera Sabrina Fioravanti si è detta molto soddisfatta di questi ingressi, “ci rimbocchiamo le maniche e, come sempre, saremo in prima linea, a disposizione della cittadinanza “.

“Con Carmelo – dichiara il consigliere Emiliano De Simone – condividiamo questo percorso sin dal 2017, quando scegliemmo di candidarci nella stessa lista, unendo le forze per la nostra città. Oltre alla stima per il suo ruolo e per il lavoro svolto, ci lega un rapporto di amicizia sincera, che rende questo momento ancora più bello e significativo”.

Certi del contributo che il nostro gruppo può dare alla squadra amministrativa. Auguriamo a tutti un buon lavoro”.

Movimento Civico Per Ladispoli