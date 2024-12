Nuovo manto stradale di Via Domenico Barbato a Cerenova • Terzo Binario News

Si sono aperti lunedì 9 dicembre, ed avranno una durata di una settimana circa i lavori di rifacimento totale del manto stradale di Via Domenico Barbato a Cerenova. Lavori importanti, su un’area che ne aveva estrema necessità e che rappresenta un fondamentale snodo in quanto strada di collegamento tra Via Sergio Angelucci, Viale Campo di Mare e Largo Finizio.

“In questo 2024 abbiamo lavorato per mettere in sicurezza alcune strade che non vedevano cantieri aperti da davvero troppo, troppo tempo o che forse non ne hanno mai visti negli ultimi decenni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Cerveteri, con le sue nove frazioni, le tante zone di campagna e gli oltre 500km di strade è un territorio complesso e purtroppo non sempre si riesce a far coincidere le reali esigenze della città con le risorse realmente disponibili nel bilancio comunale.

In questo 2024 sono diverse le strade e le aree che oggi, dopo i lavori svolti, hanno un volto totalmente nuovo: penso al Piazzale della Fornace, a Piazzale Nazzareno Pagliuca a Due Casette, Via degli Eucalipti a Campo di Mare oppure via Volterra, via Sagripanti e via Cavalieri. Al termine di questi cantieri, anche Via Barbato sarà una strada più sicura e di facile percorrenza”.

“Il nostro impegno per il rifacimento dei manti stradali non si ferma qui – aggiunge il Sindaco Gubetti – abbiamo infatti previsto degli stanziamenti per il prossimo triennio 2025/2027 di 950mila euro per ogni annualità. Un importo totale di 2milioni e 850mila euro inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche per gli interventi più urgenti sulle strade del territorio”.