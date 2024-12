Lavori di efficientamento energetico a via Colle dell’Asino a Cerveteri, solo nel 2024 sono 180 i nuovi punti luce • Terzo Binario News

Valcanneto intanto, è la prima frazione del territorio comunale di Cerveteri ad essere efficientata al 100%

“Il 2024 si chiude con un grande traguardo raggiunto: Valcanneto è la prima frazione del territorio comunale di Cerveteri con la pubblica illuminazione totalmente efficientata. In questi giorni inoltre, la Multiservizi Caerite sta ultimando i lavori in un’altra arteria stradale estremamente importante del territorio, ovvero via Colle dell’Asino, che a brevissimo avrà un impianto di illuminazione più moderno e capace di una resa migliore consentendo allo stesso tempo all’Ente, un’ottimizzazione dei consumi. All’Ingegner Umberto Forghieri e a tutto il personale della nostra Municipalizzata, il mio ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Il progetto di efficientamento energetico della pubblica illuminazione dell’intero territorio di Cerveteri prosegue oramai da diversi anni – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – lavori che vengono realizzati attraverso fondi extra comunali provenienti dal Decreto Mille proroghe oggi divenuti fondi del Pnrr. Solamente quest’anno, nel 2024, sono 180 i punti luce efficientati a Cerveteri capoluogo e nelle Frazioni”.

“Un aspetto importante che ci tengo a precisare è relativo la natura di questi fondi – aggiunge il Sindaco Gubetti – siamo consapevoli che alcune zone del territorio, in particolar modo quelle di campagna, sono sprovviste totalmente della pubblica illuminazione, ma purtroppo non possiamo utilizzare questi fondi per la loro realizzazione, in quanto sono destinati solamente al potenziamento e appunto all’efficientamento degli impianti già esistenti. Un lavoro in ogni caso importante perché consegna a tantissime zone di Cerveteri, e Valcanneto ne è il più tangibile degli esempi, strade ben illuminate e più sicure. Proprio per far fronte ai tanti interventi necessari sul tema della pubblica illuminazione, abbiamo previsto all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche uno stanziamento di 600mila euro, ovvero 200mila euro per ogni annualità, finalizzato proprio all’implementazione del servizio di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale”