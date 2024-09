Nuovo Attacco Hacker: 5 milioni di italiani a rischio truffe • Terzo Binario News

Un ennesimo attacco informatico perpetrato da Alpha Team, un gruppo di cyber truffatori molto conosciuto nel settore, ha colpito il panorama dell’informazione online, coinvolgendo 77 aziende editoriali. Questo gruppo criminale, che ha rivendicato la responsabilità del cyber attacco, ha sfruttato la vulnerabilità del Content Management System (CMS) di NavigaGlobal, compromettendo così i dati di milioni di utenti. Ecco cosa è successo e come difendersi, nel proprio piccolo, da attacchi informatici con consigli sempre pronti all’uso.

La minaccia Alpha Team all’attacco di 77 aziende italiane

Alpha Team è un gruppo appartenente alla cyber criminalità già noto per alcune intrusioni di alto profilo, come quello avvenuto nel novembre del 2023 a discapito dei sistemi della Federprivacy, associazione italiana della privacy e della protezione dei dati personali.

Ormai considerati una minaccia crescente per la sicurezza informatica a livello nazionale e internazionale, questi attacchi mirano a sfruttare le vulnerabilità dei sistemi per compromettere i dati sensibili. Il recente attacco subito da 77 aziende italiane da parte di Alpha Team mette in luce l’importanza cruciale di mantenere aggiornati i sistemi di gestione dei contenuti implementando misure di sicurezza sempre più rigorose.

I dati trafugati ora sono in mano agli hacker che potrebbero usarli per truffare i legittimi proprietari, è bene quindi diffidare da messaggi o email che si potrebbero ricevere. Alpha Team ha subito chiesto un riscatto alle aziende.

Come difendersi privatamente

Al netto della responsabilità di cyber sicurezza delle aziende a cui si affidano le proprie informazioni, la protezione di dati sensibili è un compito che inizia in primo luogo da accorgimenti a livello personale. La via più immediata è l’installazione di un software di sicurezza sui propri dispositivi: a questo proposito può essere utile scegliere tra i migliori antivirus del 2024 consigliati dalle testate specializzate .

Questi software hanno diversi vantaggi: non solo proteggono da tutte le minacce informatiche in tempo reale, ma bloccano anche spam o pubblicità. Allertano gli utenti in caso di messaggi o link via email da non aprire perché collegati a possibili truffe .

Il software antivirus è un programma che può essere facilmente installato sul proprio computer o dispositivo per prevenire, rilevare e rimuovere non solo virus ma anche malware. Il malware è un software dannoso che i cybercriminali installano sui dispositivi per poter spiare e rubare i dati degli utenti ignari.

Buone pratiche di sicurezza informatica

Oltre a installare un antivirus, per proteggere i nostri dati possiamo sfruttare alcune semplici strategie. Infatti, benché gli strumenti di sicurezza informatica siano fondamentali, è necessario anche aggiornare i software e i dispositivi che si utilizzano con regolarità. Questo per evitare che i criminali informatici si insinuino tramite vulnerabilità, come nel caso di Alpha Team. Inoltre, è consigliabile creare password efficaci e univoche, nonché eseguire regolarmente il backup dei propri dati ed evitare di cliccare su link di phishing.