Nuovo accordo triennale fra Escola Europea e Adsp Civitavecchia • Terzo Binario News

Escola Europea – Trasporto Intermodale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Setentrionale sono liete di annunciare il rinnovo della loro collaborazione per i prossimi tre anni (2024-2026).

Questa partnership continuerà a favorire l’educazione marittima e del trasporto intermodale attraverso l’innovativo progetto “Rome Port Academy”, destinato sia a studenti che a professionisti.

L’accordo sottolinea l’impegno di entrambe le organizzazioni a promuovere la logistica sostenibile e la comprensione delle operazioni portuali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di futuri professionisti del settore marittimo.

Per ulteriori informazioni sul Port Virtual Lab, si prega di contattare Marco Muci dell’Escola Europea ( italy@escolaeuropea.eu ).

Riguardo l’Escola Europea–Intermodal Transport

L’Escola Europea – Intermodal Transport è il centro di eccellenza europeo per la formazione in logistica e trasporto intermodale. Il suo primario obiettivo è incentivare l’intermodalità come fondamento per lo sviluppo della logistica sostenibile in Europa.

Offre una vasta gamma di corsi formativi e programmi specializzati che abbracciano l’intermodalità marittima e ferroviaria, le nuove tendenze logistiche, il trasporto di merci refrigerate e la transizione energetica. Inoltre hanno sviluppato il Port Virtual Lab, un Simulatore Virtuale che ti permette di simulare operazioni commerciali, logistiche e di trasporto nella vita reale. La piattaforma è accessibile su pvl.one .

Per ulteriori informazioni sull’Escola, i suoi corsi e le formazioni disponibili, clicca qui: Open courses – Escola Europea – Intermodal Transport