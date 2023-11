Nuove Frontiere Ladispoli festeggia 30anni di storia • Terzo Binario News

“I nostri primi trent’anni sul territorio”: questo il titolo del convegno organizzato dall’Aps Nuove Frontiere/Ets che si terrà il 27 novembre presso l’aula consiliare “Fausto Ceraolo”del Comune di Ladispoli dalle ore 9.30 alle ore 13:00. I lavori saranno aperti dalla presidente, Cesarina Olivan, a cui seguiranno gli interventi del sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, del sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, dell’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, del Direttore della U.O.C Asl Roma 4 di Civitavecchia per la Disabilità Adulti, Maria Anna Rossi , della Referente del Forum del Terzo Settore, Francesca Danese, del Presidente della Fish Lazio, Daniele Stavolo, e della Presidente dell’Aps Oltre lo Sguardo Onlus, Elena Patrizia Improta. Moderatore del convegno il Giornalista Fabio Bellucci di Centro Mare Radio.

“Questa iniziativa – ha commentato la presidente Cesarina Olivan dell’Aps Nuove Frontiere/Ets – nasce per festeggiare insieme i trent’anni dalla costituzione della nostra Associazione insieme al Forum del Terzo Settore e alla Fish Lazio. Sarà un momento per mettere a confronto le istituzioni locali, regionali e Asl con le loro criticità e difficoltà nella gestione dei servizi e per cercare di trovare insieme proficue soluzioni.

La nostra associazione è nata grazie a un gruppo di mamme che, nel lontano 1993, decisero di mettersi in campo tutte insieme, per provare a fare qualcosa per i diritti negati ai loro figli. Sono passati trent’anni e queste mamme hanno lottato per la qualità dei servizi di assistenza, per l’integrazione scolastica e ora per un Durante e Dopo di Noi che sia rispettoso delle esigenze delle persone disabili. Siamo cresciute negli anni e nell’esperienza, alcune di noi, ormai, non sono più in grado di provvedere ai propri figli e sono subentrate le sorelle: veri eroi e angeli custodi, che rappresentano un valore inestimabile, soprattutto di questi tempi. Siamo cresciute nel numero di nuovi soci e di progetti impegnativi ma utili per i loro familiari.

Trent’anni – ha concluso Olivan – in cui hanno fatto varie esperienze di laboratori e di rete con altre realtà associative, mettendoci in campo fisicamente ed economicamente per realizzare una struttura a Ladispoli in Via delle Viole, dove le persone disabili sono impegnate in vari laboratori ludico – occupazionali”. Per maggiori informazioni www.associazionenuovefrontiere.org