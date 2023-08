Nuova vita per i parchi giochi di Cerveteri con i patti di collaborazione • Terzo Binario News

L’Assessore Appetiti: “Importante il riscontro di cittadini e associazioni, la strada intrapresa è quella giusta”

Da alcune settimane il Comune di Cerveteri, attraverso il meticoloso lavoro dell’Assessore alla Sostenibilità ambientale Francesca Appetiti, sta ponendo un forte e importante rimedio alle diverse problematiche, dettate in particolar modo dalla presenza soprattutto in orari serali o in quelli “del riposo” di giovani e nel peggiore dei casi di sbandati.

Lo sta facendo attraverso una forma importantissima di collaborazione attiva tra cittadinanza e amministrazione comunale, un’opportunità che la maggioranza ha portato all’approvazione in Consiglio comunale che prende il nome di Patto di Collaborazione, un vero e proprio contratto tra Comune e cittadino per la presa in custodia, manutenzione e cura di un bene pubblico.

I primi patti di collaborazione, un sistema già estremamente funzionale nel Nord Italia, hanno riguardato due parchi pubblici: quello di Largo Giordano a Valcanneto e quello di Via Luni a Cerenova. Riflettori puntati anche sul Parco di Viale Manzoni, da tutti conosciuto come il Parco di Ina Casa, per il quale l’Assessora ha già incontrato un gruppo di cittadini dai quali ha ricevuto importanti spunti, in particolar modo sul fronte delle criticità della zona.

Per saperne di più, abbiamo raggiunto telefonicamente la promotrice dell’iniziativa, l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale, che sta tessendo una fitta rete di contatti e di collaborazioni con le realtà associative del territorio.

“Il Patto di Collaborazione sta prendendo giorno dopo giorno sempre più piede e sono molti gli incontri che quotidianamente faccio in ufficio con cittadini e realtà associative del territorio che vogliono mettersi a disposizione per prendersi cura di alcune aree del territorio – ha dichiarato Francesca Appetiti alla redazione – in particolar modo, con questi primi due patti di collaborazione che sono stati ufficializzati siamo andati a regolamentare l’apertura e la chiusura al pubblico dei cancelli dei due parchi principali delle Frazioni di Valcanneto e Cerenova, ovvero Largo Giordano e Via Luni. Negli ultimi tempi infatti, da importante luogo di aggregazione per i giovani, si stavano trasformando in un luogo di disturbo per i residenti limitrofi. Grazie alla collaborazione dei sottoscrittori del Patto, in orari serali entrambi i parchi saranno chiusi per poi riaprire al mattino dopo”.

Analogo discorso vale per il Parco di Viale Manzoni, dove in queste settimane l’Assessora Appetiti ha già incontrato alcuni residenti di zona, dai quali ha ricevuto interessanti spunti su come risolvere le problematiche dell’area. Iniziato inoltre un discorso con un altro gruppo di persone di Cerenova e un altro ancora per la gestione della porta medioevale di Via della Necropoli. Altri due possibili patti di collaborazione, attualmente però ancora in fase embrionale.