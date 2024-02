Nuova tragedia del mare, naufragio in Tunisia: 13 morti e 27 dispersi • Terzo Binario News

Tredici migranti sudanesi sono morti a causa di un naufragio in acque tunisine.

Secondo fonti ufficiali, risultano anche ventisette dispersi. Inizialmente le autorià avevano parlato di 17 dispersi. In totale erano 42 i sudanesi presenti sull’imbarcazione di fortuna partita dalla costa di Jebiniana, vicino a Sfax (centro-est), secondo il resoconto fornito dalle uniche due persone tratte in salvo finora.

L’autorità giudiziaria tunisina ha aperto un’indagine sul naufragio avvenuto al largo di Mahdia che ha portato al ritrovamento finora di 13 corpi di migranti sudanesi. Lo ha dichiarato il portavoce dei Tribunali di Monastir e Mahdia, Farid Ben Jha, secondo cui i migranti erano in possesso di una carta di asilo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr). Secondo la stessa fonte proseguono le operazioni di ricerca per salvare i dispersi o recuperare altri corpi.