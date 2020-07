Nove bengalesi positivi a Castelnuovo di Porto - Terzo Binario News

La Regione Lazio ha comunicato che oggi ci sono 9 nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma. Si tratta di 9 persone di nazionalità Bangladesh residenti a Castelnuovo di Porto e per il momento sistemati nella struttura dello stesso comune.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 751 persone e sono stati effettuati

16.521 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Indagine siero-prevalenza al 24 luglio:

3345 test eseguiti

3264 test negativi

81 test positivi

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Campagnano: 1 positivo

Castelnuovo di Porto:10 positivi

Cerveteri: 1 positivo

Civitavecchia : 2 positivi

Fiano R. : 1 positivo

Si fa presente che eventuale disallineamento dei dati può essere dato da molteplici fattori.

Il Comune, in una nota, ha spiegato: “Nel prossimo bollettino della Asl, richiamato dal sito della Regione Lazio, troverete riportati tra i positivi al Coronavirus altri casi a Castelnuovo di Porto. Si tratta sempre di persone non residenti nel nostro comune ma ospiti in una struttura convenzionata della #ProtezioneCivile adibita a residenza per la quarantena per positivi al COVID o persone di rientro da paesi a rischio che non hanno possibilità di svolgere la quarantena nella loro abitazione. Ci sono stati comunicati 9 nuovi trasferimenti che dovranno trascorrere la quarantena nella struttura.Come già è successo durante la fase acuta dell’emergenza la struttura ospita e potrebbe ospitare anche altri soggetti positivi o in quarantena domiciliare volontaria. Sicuri che, come in passato, non si sono verificati problemi vigileremo affinché gli organi preposti lavorino per la tutela della salute pubblica”.

