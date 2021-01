Nonno pedofilo condannato in primo grado: abusava dei quattro nipotini - Terzo Binario News

La sentenza emessa dal tribunale di Civitavecchia: 9 anni di pena, la denuncia partita dalla madre dei bimbi

Nonno pedofilo condannato: questa la sentenza di primo grado emessa nei confronti di G.M. accusato di pedofilia dal giudice del Tribunale di Civitavecchia per aver abusato dei quattro nipoti di neanche 10 anni.

I fatti risalgono all’autunno del 2016, quando la mamma dei piccoli – originaria dle comprensorio – l’ha spinta a sporgere denuncia contro il nonno paterno per abusi sessuali nei confronti di quattro nipotini tutti minori di 10 anni.

“Quando la mamma si è rivolta a me, inizialmente, non ho creduto alle mie orecchie” – commenta l’avvocato penalista David Pizzicannella a Nonelaradio.it – del foro di Velletri – e l’ho assistita fin dalle prime fasi dell’iter giudiziario, fornendole assistenza di natura tecnico legale, ma soprattutto psicologica.

Faccio i complimenti alla mamma per aver squarciato il muro di omertà che spesso avvolge i casi di pedofilia, in particolare modo quando questi avvengono tra le mura domestiche”.

La condanna in primo grado del Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale è stata di 9 anni di reclusione. Le indagini sono state svolte dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia.

“E’ stato un processo molto sofferto a livello emotivo per tutti, in particolare nella fase dell’incidente probatorio in cui i minori sono stati chiamati a riportare al giudice gli abusi subiti dal nonno. Lavorare a questi casi, lascia sempre l’amaro in bocca anche se l’imputato viene condannato con una pena così esemplare” conclude l’avvocato Pizzicannella.